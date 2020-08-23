Son Dakika: Giresun'daki selde şehit düşen Uzman Çavuş Onur Kıran'ın şehadet haberi ailesine verildi
Son dakika gündem haberi... Giresun'daki selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran'ın şehadet haberi, Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki ailesine ulaştı.
23.08.2020 14:57 | Son Güncelleme: 23.08.2020 15:03
Giresun'daki selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran'ın şehadet haberi, Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki ailesine ulaştı.
Ailenin ilçe merkezinde bulunan Çamburnu Sitesi'ndeki baba evine giden askeri ve mülki erkan, şehidin babası Müjdat Kıran ve annesi Filiz Kıran'a acı haberi verdi.
Şehidin baba evine ve çevredeki apartmanlara Türk bayrakları asıldı.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli de sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.
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Kaynak: AA