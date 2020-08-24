Son Dakika | Giresun'daki sel felaketinde kaybolan 1 kişi daha bulundu Son dakika haberi: Giresun'un Espiye-Yağlıdere ilçelerinde meydana gelen sel felaketinde kayıp 1 kişi daha bulunurken 1 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Giresun'un Espiye-Yağlıdere ilçelerinde meydana gelen sel felaketinde kayıp 1 kişi daha bulunurken 1 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor. Olay, 22 Ağustos günü gece saat 23.00 sıralarında Espiye-Yağlıdere ilçeleri arasındaki Köprübaşı mevkisinde meydana geldi. Sel felaketinde sele kapılan İbrahim Güdük (49) isimli vatandaş arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda Yağlıdere-Espiye arasındaki cezaevi mevkisinde bulundu. Şahıs yakınları tarafından teşhis edilirken İbrahim Güdük, emniyetin takibiyle Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yakınları morg önündeki bekleyişini sürdürüyor. Cenaze morgdan alındıktan sonra yarın Espiye ilçesinin Güzelyurt köyünde defnedilecek. Aynı yerde sele kapılarak kaybolan bir kişiyi de ekipler aramaya devam ediyor. - GİRESUN Kaynak: İHA