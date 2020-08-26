Son Dakika: Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybeden Betül Akgün son yolculuğuna uğurlandı (1) Son dakika gelişmesine göre GİRESUN'da meydana gel sel felaketinde kaybolan ve cansız bedeni bulunan Betül Akgün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

GİRESUN'da meydana gel sel felaketinde kaybolan ve cansız bedeni bulunan Betül Akgün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Araçlarında mahsur kalan ve selde kaybolan Akgün ailesinden Davut ve Emine Akgün'ü ise arama çalışmaları devam ediyor. İstanbul'da yaşayan Betül Akgün, cenaze namazının ardından Beykoz'da bulunan Örnekköy Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: DHA