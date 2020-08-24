Son Dakika | Giresun'daki sel Son dakika haberleri: Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, Giresun'da etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda kapanan Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçelerinde alternatif yolları trafiğe açtı.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, Giresun'da etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda kapanan Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçelerinde alternatif yolları trafiğe açtı.

Ekipler bölgede zarar gören 5 yolu yenilemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmalar ile selin hasar verdiği tüm ilçelere ulaşım sağlandı, alternatif yollar da trafiği açıldı.

Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresun'daki sel felaketinin haberini alır olmaz ekiplerin sahada çalışmalara başladığını aktardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun talimatıyla ekiplerin sahada seferber olduğuna işaret eden Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Sahadaki tüm bilgileri bakanımıza ulaştırıyoruz. Selden 5 tane kara yolumuz etkilendi. Ordu'da da etkilenen bir yolumuz var ama orayı hemen açtık. Giresun'da Kovanlık kara yolumuz selden kapanmıştı, trafiğe hemen açtık. Bir diğer yolumuz Giresun-Dereli yolu. Bu yolumuzda da 3 veya 4 noktada kesilme var. Onlara müdahale ettik ve açtık, onları iyileştireceğiz. Esas sıkıntı yan dereden gelen ve yaklaşık 15 bin metreküp olduğunu tahmin ettiğimiz teressübatın derenin suyu ile beraber ilçeye yayılması oldu. Teressübat yüksekliği ilçe merkezinde 2 metreye, yer yer 4 metreye kadar çıktı. Maalesef orada bir vatandaşımızı kaybettik. Yüreğimizi yakan kayıplardan biri de bu oldu."

Giresun Valiliği ve AFAD'ın koordinasyonunda Karayolları Genel Müdürlüğü olarak hem ulaşım hem de ikmal ile çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Uraloğlu, şunları söyledi:

"Öncelikli olarak Dereli ilçesinin cadde ve sokaklarını açacağız sonra kara yollarında çalışmaya devam edeceğiz. Yine sıkıntı olan Yağlıdere Karayolunda da birkaç noktada tıkınma vardı. Karayolu ekiplerimiz hemen müdahale etti. Ne yazık ki orada kayıp vatandaşlarımız olduğu için AFAD ve jandarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. O yüzden de biz bu bölgede beklemedeyiz. Ancak alternatif yollardan ilçeye ulaşım noktasında trafiği sağladık. Espiye-Soğukpınar köy grup yollarında da heyelan vardı. Heyelan temizleniyor, yol kapalı ama köy yollarını alternatif olarak trafiği açtık. Vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi noktasında bir sıkıntı yok."

Uraloğlu, 5 askeri personel ile bir karayolları operatörünün sele kapıldığı Tirebolu-Doğankent Karayolunda da arama çalışmaları sürdüğü için çalışma yapamadıklarını işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ancak bölgede aynı olayın tekrar yaşanmaması için çözüm anlamında çalışmaya başladık. Doğankent yolunda bir menfezin çökmesi sonucu jandarma aracının 15 metre aşağıya düşmesi ve suyla beraber sürüklenmesiyle kayıplarımız oldu. Yapılan tüm çalışmalar hakkında Bakanımıza anlık bilgi paylaşımı yapılıyor. Karayolları olarak sahada 35 civarında aracımız ve 60 personelimiz var. Tüm kamu makine envanterini dikkate aldığımızda toplamda 300'e yakın makine ve bin 300 personelle çalışmalar sürüyor. Karayolları Genel Müdürlüğü olarak bakanımızın talimatı ile sahadayız. Çalışma anlamında bir sıkıntı yok, düzenli çalışma için birazcık zamana ihtiyaç var. Özellikle Dereli ilçesi içinde dar alanda çalışma yapıldığı için şehirdeki çalışmalarımızı birkaç gün daha sürdüreceğiz. Genel anlamda selin hasar verdiği tüm ilçelerde ulaşılamayan yer yok. Alternatif yolda olsa yolları trafiği açtık. Yani yan yollar ve servis yollarından ulaşımı sağlamış olduk, Giresun'da şu anda ulaşılamayan yer yok. "

Uraloğlu, Doğankent Karayolunda ebadı 5x5 iki adet menfezin yaklaşık 60 metre uzunluğundaki bölümünün yapılması için hemen proje çalışmalarına başlandığını ve bir hafta içinde projenin bitirilerek yolun inşasına başlanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA