Son dakika... Giresun'da tartıştığı kadını tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı - Haberler
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Son dakika... Giresun'da tartıştığı kadını tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika... Giresun'da tartıştığı kadını tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı
AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Giresun'un Görele ilçesinde tartıştığı kadını tabancayla vurarak öldüren kişi tutuklandı.

GİRESUN (AA) - Giresun'un Görele ilçesinde tartıştığı kadını tabancayla vurarak öldüren kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde 18 Aralık'ta karşılaşan Hülya Alaca ile Y.T. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.T, 2 çocuk annesi Alaca'yı tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Görele Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alaca, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Y.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Sayın abonelerimiz, yılın önemli olaylarına ilişkin derlemelerimiz yarından itibaren yayımlanacaktır.

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri

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