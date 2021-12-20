Son dakika... Giresun'da tartıştığı kadını tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Görele ilçesinde tartıştığı kadını tabancayla vurarak öldüren kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde 18 Aralık'ta karşılaşan Hülya Alaca ile Y.T. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.T, 2 çocuk annesi Alaca'yı tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Görele Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alaca, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Y.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri

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