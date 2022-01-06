Son dakika! Giresun'da, silah ve içki kaçaklığı operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika! Giresun'da, silah ve içki kaçaklığı operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika! Giresun'da, silah ve içki kaçaklığı operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı
AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Giresun'da, silah ve içki kaçaklığı operasyonlarında 3 kişi yakalandı.

GİRESUN (AA) - Giresun'da, silah ve içki kaçaklığı operasyonlarında 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada, 3 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 3 şarjör ele geçirdi.

Araçta bulunan O.S. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte alkollü içki yapımı ve satımı yaptıkları belirlenen U.Y ve A.Ş'yi de yakaladı.

Şahısların depolarında yapılan aramalarda 55 litre sahte içki, 10 litre etil alkol ve 30 şişe anason ele edildi.

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AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri

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