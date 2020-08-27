Son Dakika: Giresun'da selin izleri siliniyor (3)
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Son Dakika: Giresun'da selin izleri siliniyor (3)

Son dakika habere göre BAKAN SOYLU: TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER İLE YIKIMLAR DEVAM EDİYORİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da selin vurduğu Dereli ilçesinde incelemelerine devam ediyor.

Son Dakika: Giresun'da selin izleri siliniyor (3)
27.08.2020 13:49 | Son Güncelleme: 27.08.2020 13:53

BAKAN SOYLU: TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER İLE YIKIMLAR DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da selin vurduğu Dereli ilçesinde incelemelerine devam ediyor. Selden etkilenen tüm köylere ulaşmaya çalıştıklarını belirten Bakan Soylu, "Şu ana kadar 12 bağımsız bölüm yıkıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesinde yapılan tespit ve değerlendirmelerle birlikte yıkımlar devam ediyor. Esas amaç, dere yatağını biraz daha genişletmek ve daha rahat akmasını sağlayabilmektir. Bu tip yoğun yağışlarda böyle bir manzarayla tekrar karşı karşıya kalmamak için çalışmalar sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarımız da devam ediyor. Yaklaşık 917 personelimiz, 6 kadavra köpeğimiz, helikopterlerimiz, jandarma insanlı keşif uçaklarımız, sahil güvenlik botlarımız her yerde arama çalışmalarına devam ediyor. Şu an 2'si jandarma personeli olmak üzere 7 vatandaşımızı arama çalışmaları sürüyor. 8 vatandaşımızı kaybettik. İyileştirme çalışmaları da sürüyor. Rüsubatın yüzde 90'ı temizlendi. Cumartesi sabahı çalışmaları bir noktaya taşırız, diye düşünüyorum. Bir yandan hasar tespiti bir yandan da zarar tespiti yapılıyor. Dün akşam itibarıyla Espiye, Güce, Doğankent, Dereli ve diğer ilçelerimiz için özellikle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 2 milyon 500 bin geldi. 3 bin ile 5 bin lira arası bir miktarı ailelere dağıtıyoruz. Dereli ve Doğankent'te şimdilik 200 esnaf tespit edildi. Bunlara da hasarları nispetinde bugün öğlenden sonra ödemeler yapılacak. Şu ana kadar 150'nin üzerinde hasarlı araç tespit edildi. Bunlarla ilgili de ciddi bir ödeme yapacağız. Bununla ilgili tam tespitler yapılıyor" diye konuştu. 

'KAPALI 118 KÖY YOLUNDAN 109'U AÇILDI'İlçede 4 eczanenin olduğunu belirten Bakan Soylu, "Onlara da gereken yardım yapılacak. El birliğiyle bu meseleyi çözeceğiz. Şu an 5 milyon sadece hasar alan esnafa yardım yapılıyor. Bir taraftan evler yıkılıyor, vatandaşlara hem taşınma hem de kira yardımı yapılıyor.  Burada büyük bir afetle karşı karşıya kalındı. Bu afetten en çok esnaf ve yollar etkilendi. Şu an Karayolları'nın ağında kapalı olan bir yol yok. 118 köy yolundan 109'unun yolu açıldı. 9'u için de açılma çalışmaları devam ediyor. İl Özel İdaresi ağında olan yollarda çok büyük hasarlar var. Akkaya yolu tamamen kesilmiş durumda. Şu an 5 köye enerji verilmedi, onlara da saat 16.00'ya kadar enerji verilecek. Bazı yerlere kısmi olarak enerji veriliyor. Doğankent'in bir beldesinde, kısmen Dereli'de ve Güce'de su problemi var. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. İlk günkü hasara göre çok daha iyi bir noktadayız. 2 bin 900 personel ve 740 araç çalışıyor. Bu tür afetlerde böyle konulara girmem ama fitne fitneliğinden, fesat fesatlığından hiç vazgeçmiyor. Bir açık bulsam, derdindeler. Muhalefetin de bir asaleti vardır. Buradaki süreci baltalamaya çalışıyorlar. Şeytan da böyle bir şey işte, adama sirayet edince teslim alıyor" dedi. DERELİ'DE HASARLI 15 BİNA YIKILDIÖte yandan Giresun'un Dereli ilçesinde hasarlı binaların yıkımı sürüyor. İlçede 2'si kamu olmak üzere 15 binanın yıkımı tamamlandı. Hasarlı binaların yıkımı sürecek. İlçede son olarak hasarlı emniyet müdürlüğü binasının yıkımı gerçekleştirildi.DİYALİZ HASTASI, HELİKOPTERLE ALINDI

Giresun'un Espiye ilçesinde heyelan nedeniyle yolu kapanan Yeniköy köyünde kalan diyaliz hastası Fatma Kaplan (58) için yakınları yardım çağrısında bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterle alınan Kaplan, diyaliz tedavisi için hastaneye ulaştırıldı.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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