Son dakika... GİRESUN'DA SEL VE HEYELAN SONRASI KARADENİZ'E ÇAMUR AKTI Gelen son dakika haberine göre Sel felaketinin yaşandığı Giresun'da sel ve heyelan sonrası Karadeniz'e çamur aktı.

Sel felaketinin yaşandığı Giresun'da sel ve heyelan sonrası Karadeniz'e çamur aktı. Helikopterle görüntülenen deniz, felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Bölgede ekiplerin arama kurtarma çalışması devam ediyor. Kaynak: DHA