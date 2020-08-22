Son dakika... Giresun'da sağanak; sitenin istinat duvarı çöktü, 1 araç toprak altında kaldı (2) Son dakika habere göre YAĞLIDERE VE BULANCAK'TA SEL İLE HEYELANGiresun'un Yağlıdere ilçesinde akşam saatlerinde başlayan etkili sağanak, sel ve heyelana neden oldu.

YAĞLIDERE VE BULANCAK'TA SEL İLE HEYELAN Giresun'un Yağlıdere ilçesinde akşam saatlerinde başlayan etkili sağanak, sel ve heyelana neden oldu. İlçe merkezinden geçen Yağlıdere Deresi'nin ve yan kollarının taşması sonucu yollar, göle dönerken araçlar güçlükle ilerledi. Çanakçı ilçesi Karabörk- Kuşköy arası mevkindeki köy yolu yamaçtan kopan toprak nedeniyle kapandı. Kapalı köy yolu, ekiplerin iş makinesiyle çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı. Bulancak ilçesine bağlı Cindi köyü mevkisindeki yolun yamacında ani su baskını meydana geldi. Elektrik kesintileri yaşanan, bölgede can kaybı olmadığı bilgisi paylaşıldı. Çanakçı ilçesi Karabörk- Kuşköy arası mevkindeki köy yolu yamaçtan kopan toprak nedeniyle kapandı. Kapalı köy yolu, ekiplerin iş makinesiyle çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı. Bulancak ilçesine bağlı Cindi köyü mevkisindeki yolun yamacında ani su baskını meydana geldi. Elektrik kesintileri yaşanan, bölgede can kaybı olmadığı bilgisi paylaşıldı. Öte yandan, Dereli ilçesinde Akköy Deresi'nin taşması sonucu cadde ve yollar göle döndü. Park halindeki araçlar sürüklendi. Bölgeye AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. İlçede heyelan sonucu da Giresun-Dereli yolu ulaşıma kapandı. Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,

Kaynak: DHA