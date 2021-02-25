Son dakika: Giresun'da özel öğrencilerin eğitim ihtiyacı gideriliyor

Son dakika gelişmesine göre Giresun'un Bulancak ilçesinde özel eğitim ihtiyacı olan çocukların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde eğitimden geri kalmamaları için gereksinim duyulan materyaller temin edilerek, kullanımı konusunda aileler bilgilendirildi.

Giresun'un Bulancak ilçesinde özel eğitim ihtiyacı olan çocukların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde eğitimden geri kalmamaları için gereksinim duyulan materyaller temin edilerek, kullanımı konusunda aileler bilgilendirildi.

Bulancak Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bulancak Engelliler Derneği'nce "Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrenciler İçin Uzaktan Takip/Destek Sistemi ve Evde Eğitim Desteği Hizmeti Sağlanması" projesi hayata geçirildi.

Uzaktan eğitime ulaşmada sorun yaşayan özel eğitim öğrencilerine yönelik projede, öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin uzaktan eğitime ihtiyaç duydukları 20 materyal belirlenerek bir set haline getirildi.

Setteki her bir materyal için öğretmenler özel videolar çekerek materyallerin nasıl kullanılacağı hakkında içerik hazırladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Bulut, gazetecilere, hazırlanan setlerin ailelere ulaştırılmaya başlandığını belirtti.

Projenin tanıtımı için ailelerle bire bir görüşmeler yaptıklarını ifade eden Bulut, "Projemiz Türkiye'de bir ilk. Öğrenci ve velilerinden çok güzel geri dönüşler almaya başladık. Yakında yayına girecek olan web sitesi ile de öğrencilerin eğitim durumlarını takip edebilecek hale geleceğiz. Hatta bu öğrencilere evde eğitim desteği vermek için çalışma yapacağız." dedi.

Bulancak Engelliler Derneği Başkanı Mehmet Muslu da derneğin yardım alan değil çevresine yardım eden dernek konumuna gelmesinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırladıkları projenin büyük bir ihtiyacı çözdüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Yıldız