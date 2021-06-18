Son dakika: Giresun'da, "Kudüs: Müslümanların kıble davasıdır" konulu fotoğraf sergisi açıldı
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Son dakika: Giresun'da, "Kudüs: Müslümanların kıble davasıdır" konulu fotoğraf sergisi açıldı

Son dakika: Giresun'da, 'Kudüs: Müslümanların kıble davasıdır' konulu fotoğraf sergisi açıldı
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Giresun Sivil İrade Platformu (GİSİP) tarafından, "Kudüs: Müslümanların kıble davasıdır" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Giresun Sivil İrade Platformu (GİSİP) tarafından, "Kudüs: Müslümanların kıble davasıdır" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Atatürk Meydanı'nda açılan sergide, İsrail'in Gazze'de yaptığı bombalı saldırılar sonucu yaşanan son olayların fotoğrafları yer alıyor.

GİSİP adına basın açıklamasını okuyan İHH Giresun Şube Başkanı Fethi Elmas, işgalci İsrail'in saldırıları sonucu şu ana kadar bölgede 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinlinin şehit olduğunu, 1570 kişinin yaralandığını aktardı.

Bombalı saldırılar nedeniyle 72 bin Filistinlinin evini terk etmek zorunda kaldığını vurgulayan Elmas, "Bunların 47 bini okullara, 25 bini misafir olarak başka ailelerin yanına sığındı. 7 bin 575 yerleşim birimi yıkıldı ya da kısmen zarar gördü. 74 devlet dairesi, 50 eğitim kurumu, 6 hastane ve 11 sağlık ocağı zarar gördü. 33 basın kurumunun ofisi yıkıldı. Evleri yıkıldı, camileri yıkıldı, tarım arazileri vuruldu. Halen İsrail zulmüne devam etmekte." dedi.

Elmas, fotoğraf sergisini açarak Giresunlular olarak farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirerek, "Bizler Giresun Sivil İrade Platformu üyeleri olarak, Giresun adına ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın bekçileri olan Filistinli kardeşlerimizden bir aileye, Gazze'de en az bir ev inşa ederek yardımcı olalım istiyoruz. Bir ailenin yıkılan evini de biz yapalım, bu maksatla sizleri Gazze'ye umut olmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Serginin açılışına Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Son dakika: Giresun'da, 'Kudüs: Müslümanların kıble davasıdır' konulu fotoğraf sergisi açıldı
Son dakika: Giresun'da, 'Kudüs: Müslümanların kıble davasıdır' konulu fotoğraf sergisi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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