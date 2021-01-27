Son dakika! Giresun'da, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izne ayrılanlara 72 milyon lira destek sağlandı
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Son dakika! Giresun'da, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izne ayrılanlara 72 milyon lira destek sağlandı

27.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:50
Son dakika! Giresun'da, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izne ayrılanlara 72 milyon lira destek sağlandı

Son dakika haberi: Giresun'da, kısa çalışma ödeneği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ücretsiz izne ayrılan 17 bin 430 kişiye 72 milyon 94 bin lira ücret desteği sağlandığı bildirildi.

Giresun'da, kısa çalışma ödeneği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ücretsiz izne ayrılan 17 bin 430 kişiye 72 milyon 94 bin lira ücret desteği sağlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısının, Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven başkanlığında yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde 2020 yılında Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamından 2 bin 162 işsizin yararlandığı kaydedildi.

Geçen yıl düzenlenen 1003 kurs ve programa 5 bin 522 işsizin katıldığı ifade edilen açıklamada, 3 bin 161 kişiye de 14 milyon 2 bin 759 lira işsizlik ödemesi yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, 2 bin 397 iş yerinde çalışan toplam 9 bin 869 işçinin 49 milyon 745 bin 368 lira kısa çalışma ödeneğinden faydalandığı ifade edildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle tam zamanlı olarak çalışma düzenine geçememiş olan işletmeler bünyesinde bulunan ve salgın nedeniyle ücretsiz izne ayrılanlara da destek verildiği, bu kapsamda 7 bin 561 kişiye de 22 milyon 349 bin 4 lira nakdi ödeme yapıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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