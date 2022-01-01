Son dakika! Giresun'da "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini adları "Eren" olan 45 liseli izledi

TRABZON (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerle kahraman Mehmetçik'in girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" adlı filmi, Giresun'da 15 yaşında "Eren" isimli 45 öğrenci izledi.

Giresun Valisi Enver Ünlü, Eren Bülbül'ün doğum günü de olan 1 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşan filme, İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla "Eren" adındaki 45 lise öğrencisini davet etti.

Ünlü, merkez ve 6 ilçeden gelen öğrencilerle birlikte alışveriş merkezindeki sinema salonunda filmi izledi.

Vali Ünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Ocak'ın Eren Bülbül'ün doğum günü olduğunu belirtti. Ünlü, doğum gününde Eren Bülbül'ün yaşında olan "Eren"lerle filmi izlemeye geldiklerini söyledi.

"İyi ki varsın Eren, iyi ki doğdun Eren" ifadesini kullanan Ünlü, "Erenler tükenmez sloganıyla yeni yılın ilk gününde, Eren evladımızın doğum gününde, onun kahramanlığını sergileyen sinema filminin ilk gösterimini izlemenin heyecanını, mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Ünlü, filmin çok güzel ve duygulu bir yapım olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Gerçekten Türk milletinin yetiştirdiği, bağrından çıkan kahraman evlatlarının ne kadar küçük olurlarsa olsunlar, yüreklerinin ne kadar büyük olduğunu ne kadar vatanperver olduklarını bize gösterdiler. Biz de Eren Bülbül'ün izinden, yeni Erenlerimizle birlikte inşallah yürüyeceğiz. Ferhat Gediklerimize, Eren Bülbüllerimize ve daha nice kahraman evlatlarımıza buradan rahmet ve minnet duyuyoruz, ruhları şad olsun. Bu gök kubbede, bu ay yıldızlı bayrak dalgalandıkça semalarımızda, inşallah Türk milleti yeryüzünde var olacak, var olmaya devem edecek."

AA / Gültekin Yetgin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet