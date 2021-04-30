Son dakika! Giresun'da kayıp zihinsel engelli yaşlı kadın aranıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Giresun'da kayıp zihinsel engelli yaşlı kadın aranıyor

Son dakika! Giresun'da kayıp zihinsel engelli yaşlı kadın aranıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Giresun'un Görele ilçesinde dün sabah saatlerinde evinden ayrılan zihinsel engelli 58 yaşındaki Zahide Atmacaoğlu geri dönmeyince arama çalışmaları başlatıldı.

Giresun'un Görele ilçesinde dün sabah saatlerinde evinden ayrılan zihinsel engelli 58 yaşındaki Zahide Atmacaoğlu geri dönmeyince arama çalışmaları başlatıldı.

İlçenin Kaynar köyündeki evinden ayrıldıktan sonra Zahide Atmacaoğlu'nun akşam olmasına rağmen eve dönmediğini fark eden yakınları, endişelenerek jandarmaya kayıp ihbarında bulunuldu. Jandarma, AKUT ve AFAD tarafından köyde arama çalışmaları başlatıldı. Ekipler, ilk olarak yaşlı kadının ayrıldığı ev etrafındaki fındık bahçelerinde ve dere yataklarında arama çalışması başlattı. Yakınları Zahide Atmacaoğlu'nun başına bir şey gelmesinden endişe ettiklerini ifade etti. Kardeşi Nasip Dalman, "Ablam zihinsel engelliydi. Köyde gezerdi herkes tanır ve severdi, ancak dün evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Başına bir şey gelmesinden endişe ediyoruz." dedi - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Derya Yanık Meral Akşener Ruhsar Pekcan Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hakan Altun Hülya Avşar Meral Kaplan Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Cenk Tosun Gökhan Gönül Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Tacikistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! Giresun'da kayıp zihinsel engelli yaşlı kadın aranıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 19:46:02. #1.14#

title