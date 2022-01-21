Son dakika haberi | Karadeniz Sahil Yolu'nda zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı - Haberler
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Son dakika haberi | Karadeniz Sahil Yolu'nda zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

AA / Kamil Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Giresun'un Görele ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

GİRESUN (AA) - Giresun'un Görele ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İlçenin Yeşiltepe Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda Giresun yönüne giden 3 tırın buzlanan yolda kayması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ulaşım Giresun yönüne dururken Trabzon yönüne giden araçlar ise şehir merkezinden geçen yola yönlendirildi.

Tırların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Son dakika haberi | Karadeniz Sahil Yolu'nda zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

Son dakika haberi | Karadeniz Sahil Yolu'nda zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

Son dakika haberi | Karadeniz Sahil Yolu'nda zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

AA / Kamil Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Zincirleme Trafik Kazası, Karadeniz Sahil Yolu, Giresun, Güncel, Haber

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