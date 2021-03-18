Son dakika! Giresun'da kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı
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Son dakika! Giresun'da kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı

18.03.2021 21:17 | Son Güncelleme: 18.03.2021 21:20
Son dakika! Giresun'da kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberler... Giresun'un Keşap ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Giresun'un Keşap ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

İlçenin Çamlıca köyünde jandarma ekipleri Ö.Ç. ve K.A. isimli şahısların kaçak kazı yaptığını belirledi.

Zanlılar gözaltına alınırken, bir adet hilti, bir adet el arabasının da aralarında bulunduğu kazıda kullanılan aletler de elde edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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