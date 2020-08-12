Son Dakika: Giresun'da iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı Gelen son dakika haberlerine göre Giresun'un Görele ve Tirebolu ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.

Giresun'un Görele ve Tirebolu ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Görele-Doğankent yolunda Mustafa Ünal yönetimindeki 81 FN 459 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Kazada, Mustafa Ünal ve beraberindeki Kemal Yılmaz ve Musab Emir Ünal, yaralandı. Tirebolu ilçesinin Eymür-Aşağıboynuyoğun köy yolunda ise Salih Kabadayı idaresindeki 55 RB 989 plakalı otomobil, virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yamaca çarptı. Takla atan otomobil, daha sonra karşı yönden gelen Hamza Turan'ın kullandığı 07 N 8356 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Salih Kabadayı yaralandı. Kaynak: AA