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Son Dakika | Giresun'da fındık hasadı başladı

Son dakika habere göre Giresun'da üreticiler, fındığın olgunlaşmasıyla yeni sezon hasadına başladı.

Son Dakika | Giresun'da fındık hasadı başladı
08.08.2020 14:17 | Son Güncelleme: 08.08.2020 14:54

Giresun'da üreticiler, fındığın olgunlaşmasıyla yeni sezon hasadına başladı.

Giresun Valiliğince ilan edilen 8 Ağustos fındık hasat tarihi itibarıyla sahil kesimindeki bahçelerde üreticiler hasat gerçekleştiriyor.

Sahil kesiminden biraz daha yüksek bölgelerdeki bahçelerde ilan edilen tarihten önce erken olgunlaşan fındığı toplamaya başlayan üreticiler ise hasada devam ediyor.

Fındık üreticisi Ali Yaman, AA muhabirine, 1970'ten beri fındık yetiştirdiklerini söyledi. Fındığın olgunlaşmasıyla üç gün önce hasada başladığını belirten Yaman, "Beklentimiz fiyat olarak iyi, inşallah serbest piyasada da açıklanan fiyatlar üzerinden ürünümüzü satabiliriz." dedi.

Yaman, fındığın çok zahmetli bir iş olduğunu dile getirerek "Toplaması, çuvallaması, sırtta taşıması zahmetli. Karadeniz çok engebeli, her yere araç girmiyor. Çok emek veriyoruz inşallah emeğimizin karşılığını sezon sonunda alabiliriz." diye konuştu.

Üreticilerin çoğunun hasadı bir süre sonra tamamlayacağını anlatan Yaman, ürünün değer kaybetmemesi için kurutma aşamasında havanın güneşli olmasını temenni etti.

Levent Salman ise bu yıl bahçelerde ürün miktarlarının değişiklik gösterdiğine dikkati çekerek, "Üç gündür fındık topluyoruz. Fiyat beklentimiz 25 liradan aşağı olmaması yönünde." ifadesini kullandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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