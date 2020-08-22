Son dakika! Giresun'da fındık bahçesinde derenin taşması nedeniyle mahsur kalan yaşlı çift itfaiye yardımıyla... Son dakika haberleri... Giresun'da fındık bahçesinde derenin taşması nedeniyle mahsur kalan yaşlı çift itfaiye yardımıyla kurtarıldı Giresun'da bugün etkili olan şiddetli yağış sonrası dereler taşarken, taşan dereler nedeniyle fındık bahçelerinde mahsur kalan vatandaşların imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Giresun'da fındık bahçesinde derenin taşması nedeniyle mahsur kalan yaşlı çift itfaiye yardımıyla kurtarıldı

GİRESUN - Giresun'da bugün etkili olan şiddetli yağış sonrası dereler taşarken, taşan dereler nedeniyle fındık bahçelerinde mahsur kalan vatandaşların imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Giresun merkeze bağlı Hamidiye köyünde fındık toplayan Ahmet Günaydın ve eşi Ayşe Hatun Günaydın Yaruklusırt mevkiinde dere yatağının taşması sonucu bahçelerinde mahsur kaldı. Yaşlı çiftin yakınlarına haber vermesi üzerine bölgeye Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin debisi yükselen dere üzerine kurduğu merdiven köprü yardımı ile yaşlı çift bulundukları yerden kurtarılarak evlerine götürüldü. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA