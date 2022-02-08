Son dakika haberi! Giresun'da fakülte çatısında yangın (2)

GİRESUN (DHA) - 6 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ, 2 İTFAİYECİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Giresun'un Keşap ilçesinde, Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin çatısında çıkan yangın, çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yaklaşık 6 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. Söndürme çalışmalarına katılan 2 itfaiye eri de dumandan etkilendi. Hastanede tedaviye alınan itfaiyecilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Büyük hasara yol açan yangının bacadan çıktığı değerlendirilirken, kesin çıkış nedeninin ise itfaiyenin soruşturması sonucu ortaya çıkacağı belirtildi.

Mustafa KIRLAK/ GİRESUN,