Son Dakika | Giresun'da doğalgaz boru hattında patlama
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Son Dakika | Giresun'da doğalgaz boru hattında patlama

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Bilge - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Giresun'da doğalgaz boru hattında patlama Giresun'un Erimez mevkiinde doğalgaz boru hattında, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.

Giresun'da doğalgaz boru hattında patlama

GİRESUN - Giresun'un Erimez mevkiinde doğalgaz boru hattında, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.

Giresun'un Karaali Köyü Erimez mevkiinden geçen Erzincan-Giresun doğalgaz taşıyan boru hattında gece 03.00 surlarında patlama meydana geldi. Doğalgaz boru hattında meydana gelen patlama büyük korku ve paniğe neden oldu. Erimez mevkiinde bulunan köylerden duyulan patlama sesi ve çevreye yaydığı koku sonrası herhangi bir yangın, can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtilirken, patlama nedeniyle boru hattının bulunduğu bölgede büyük bir yarık meydana geldi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Boru Hatlarıyla Petrol Taşıma AŞ'nin ve Aksa Ordu Giresun Doğalgaz dağıtım AŞ'nin bilgilendirildiği kaydedildi ve olay yerinde, güvenlik güçleri tarafından çevre güvenliğinin alındığı belirtilirken, patlamaya sebep olacak herhangi bir müdahale tespit edilemedi ve olayla ilgili can ve mal kaybı yaşanmadı. Patlamaya bağlı olarak Giresun'da doğal gaz kesintisinin yaşanmaması adına kriz masası oluşturulduğu ve arızanın boyutuna göre kısmi kesinti yaşanabilme ihtimali olabileceği belirtildi.

Öte yandan, yaşanan patlama sonrası BOTAŞ ekiplerinin çalışmalarının dün geceden beri sürdürdüğü kaydedildi.

Son Dakika | Giresun'da doğalgaz boru hattında patlama
Son Dakika | Giresun'da doğalgaz boru hattında patlama
Son Dakika | Giresun'da doğalgaz boru hattında patlama
Son Dakika | Giresun'da doğalgaz boru hattında patlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Bilge

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