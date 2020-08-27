Son dakika... Giresun'da diyaliz hastası kadın helikopterle hastaneye götürüldü
Gelen son dakika haberine göre Giresun'un Espiye ilçesinde diyaliz hastası 58 yaşındaki kadın, Salih Güvenlik Komutanlığı helikopteriyle hastaneye kaldırıldı.
27.08.2020 16:59 | Son Güncelleme: 27.08.2020 16:59
Giresun'un Espiye ilçesinde diyaliz hastası 58 yaşındaki kadın, Salih Güvenlik Komutanlığı helikopteriyle hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Yeniköy köyünde yaşayan Fatma Kaplan için yakınları yetkililerden yardım talebinde bulundu.
Kaplan'ın hastaneye sevk edilmesi amacıyla Salih Güvenlik Komutanlığı ekipleri helikopterle köye ulaştı.
Kadın, helikopter ile alınarak Tirebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Kaynak: AA