Son dakika: Giresun'da Çerkez plajında yangın çıktı
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Son dakika: Giresun'da Çerkez plajında yangın çıktı

Son dakika: Giresun'da Çerkez plajında yangın çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Giresun'un Çerkez mevkiinde bulunan plajdaki ahşap yapılarda sabah saatlerinde yangın çıktı.

Giresun'un Çerkez mevkiinde bulunan plajdaki ahşap yapılarda sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Giresun Gemilerçekeği mahallesi Çerkez mevkiindeki plajda bulunan ahşap yapılarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaz sezonu olmaması nedeniyle kapalı bulunan plajda konaklama ve büfe olarak kullanılan ahşap yapılarda çıkan yangını sahil yolundan otomobilleriyle geçen sürücüler ve vatandaşlar Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleriyle polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. Yangın, kontrol altına alınırken, ahşap yapılar kullanılamaz hale geldi. - GİRESUN

Son dakika: Giresun'da Çerkez plajında yangın çıktı
Son dakika: Giresun'da Çerkez plajında yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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