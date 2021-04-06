Son dakika: Giresun'da, 2021 yılının ilk 3 ayında FETÖ/PDY soruşturmalarında 4 kişi tutuklandı
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Son dakika: Giresun'da, 2021 yılının ilk 3 ayında FETÖ/PDY soruşturmalarında 4 kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Son dakika: Giresun'da, 2021 yılının ilk 3 ayında FETÖ/PDY soruşturmalarında 4 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında 2021'in ilk 3 aylık döneminde 4 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında 2021'in ilk 3 aylık döneminde 4 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak-31 Mart 2021 tarihleri arasında Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik sürdürülen soruşturmalarda 14 kişi için adli işlem yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, aralarında avukat ve askerin de bulunduğu şüpheliler hakkında, ByLock kullanıcısı olma, örgüt içerisinde öğrenci yapılanması, askeri/emniyet mahrem yapılanmasında faaliyette bulunma, ankesör/büfe telefonlarında ardışık aranma, kamu zararına dolandırıcılık, Bank Asya'ya hesap artırımı, terör örgütü propagandası yapmak gibi suçlardan adli işlemler yapıldığı kaydedildi.

Şüphelilerden 4'ünün tutuklandığı ifade edilen açıklamada, 6'sının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandıklarından dolayı adli kontrol şartı ile serbest kaldığı, 4'ün ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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