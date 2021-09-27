Karabağ Zaferinin yıl dönümü Giresun'da düzenlenen etkinlikle anıldı - Haberler
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Karabağ Zaferinin yıl dönümü Giresun'da düzenlenen etkinlikle anıldı

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Karabağ Zaferinin yıl dönümü Giresun'da düzenlenen etkinlikle anıldı

Karabağ'ın Ermeni işgalden kurtarılışının birinci yıl dönümü dolayısıyla Giresun'da anma etkinliği düzenlendi.

GİRESUN (İHA) - Karabağ'ın Ermeni işgalden kurtarılışının birinci yıl dönümü dolayısıyla Giresun'da anma etkinliği düzenlendi.

Ermenistan'ın uzun yıllar boyunca işgal altına tuttuğu Karabağ'ın, Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyonla geri alınmasının üzerinden bir yıl geçti. Giresun Azerbaycanlılar Derneği, Karabağ Zaferinin birinci yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Meydanına etkinlik düzenledi.

Giresun Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Elgün Memmedov, 44 gün süren savaşın ardından Ermenistan'ın onca desteğe rağmen Karabağ'ı Azerbaycan Ordusuna teslim etmek zorunda kaldığını belirtti.

Memmedov yaptığı konuşmada, "Yılların hasretini sonlandıran bu savaşın en büyük kahramanları Azerbaycan Ordusu'dur. Ordusu ve Başkomutanı etrafında tek yürek, tek nefes olarak birleşen Azerbaycan halkıdır. Bu savaşın kahramanları, Azerbaycan'ın zaferine sevinen kardeşleri, dostlarıdır. Kardeş deyince akla gelen Türkiye'dir. Hem Türkiye halkı hem de devleti savaşın her safhasında Azerbaycan'a her türlü desteği verdi. Biz Azerbaycan Türkleri bu desteği asla unutmayacağız. Sonsuza dek minnet duyarak, bu minneti kardeşliğimizin simgesi olarak hatırlayacağız. Ne mutlu bize ki Türkiye gibi kardeş devletimiz ve vatanımız var. Azerbaycan adına Türkiye'mize teşekkürü borç bilirim. Varlığınız daim olsun. Bize bu sevinci yaşatmak için canlarını feda eden kardeşlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Her birini saygıyla yad ediyoruz. Hatıranız, kahramanlığınız asla unutulmayacak. Adınızı tarihe ve kalbimize kazıdınız, orada sonsuza dek yaşayacaksınız" ifadelerini kullandı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşının okunmasıyla başlayan etkinlik yapılan konuşmaların ardından Karabağ Savaşına ait fotoğraf sergisiyle sona erdi. - GİRESUN

Karabağ Zaferinin yıl dönümü Giresun'da düzenlenen etkinlikle anıldı

Karabağ Zaferinin yıl dönümü Giresun'da düzenlenen etkinlikle anıldı

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Haber: Karabağ Zaferinin yıl dönümü Giresun'da düzenlenen etkinlikle anıldı - Haberler
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