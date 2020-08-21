Son Dakika: Giresun'da 12 suçtan aranan suç makinesi kıskıvrak yakalandı Son dakika 3. sayfa haberi: Giresun'da toplam 12 suçtan aranan 29 yaşındaki F. G. isimli şahıs Jandarma Suç Araştıma Timi (JASAT) ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu kıskıvrak yakalandı.

Giresun'da toplam 12 suçtan aranan 29 yaşındaki F. G. isimli şahıs Jandarma Suç Araştıma Timi (JASAT) ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu kıskıvrak yakalandı.

2 tehdit, 2 cinsel taciz, 2 mala zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, basit yaralama, hırsızlık, askeri ceza kanununa muhalefetten suç kaydı bulunan ve 17 Ağustos günü bir vatandaşın ruhsatlı tabancasını yağmalama olayının şüphelisi olarak aranan 29 yaşındaki F. G. isimli şahıs üzerinde bulunan ruhsatsız tabancayla birlikte Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) yaptığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgulamasının ardından kıskıvrak yakalandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA