Son Dakika: Giresun'da 12 suçtan aranan şahıs yakalandı
Son dakika haberine göre Giresun'da 12 suçtan aranan kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
21.08.2020 16:39 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:29
Giresun'da 12 suçtan aranan kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, hakkında arama kararı bulunan F.G, Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince Bulancak ilçesinde gözaltına alındı.
Üzerinde ruhsatsız tabanca da ele geçirilen zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından Bulancak Adliyesine sevk edildi.
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Kaynak: AA