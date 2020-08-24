Son Dakika | GİRESUN Bakanların sel felaketinin yaşandığı bölgede mahsur kalanların yanına kepçe ile ulaştığı...
Son dakika haberine göre GİRESUN Bakanların sel felaketinin yaşandığı bölgede mahsur kalanların yanına kepçe ile ulaştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.
24.08.2020 10:02 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:06
GİRESUN Bakanların sel felaketinin yaşandığı bölgede mahsur kalanların yanına kepçe ile ulaştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Kaynak: DHA