Son dakika... GİRESUN BAKAN SOYLU SEL BÖLGESİNDE
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Son dakika... GİRESUN BAKAN SOYLU SEL BÖLGESİNDE

Gelen son dakika haberlerine göre Giresun'da, sel kayıpları aranıyor (3)Sel afetinin vurduğu 22 Ağustos gecesinden itiaberen Giresun'sa bulunan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dereli ilçesinden sonra Güce'de de incelemelerde bulundu.

01.09.2020 17:19 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:29

Giresun'da, sel kayıpları aranıyor (3)

Sel afetinin vurduğu 22 Ağustos gecesinden itiaberen Giresun'sa bulunan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dereli ilçesinden sonra Güce'de de incelemelerde bulundu. Helikopterle ilçe merkezine gelen Bakan Soylu, ilçeye bağlı Ergenekon Mahallesi'nde selden etkilenen vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinledi. Köyde su sıkıntısı yaşanıp yaşanmadığını soran Bakan Soylu, ardından Yukarıboynuyoğun köyüne geçti. Vatandaşlardan ve yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu, Giresun Valisi Enver Ünlü'yü telefonla arayıp taleplerle ilgilenilmesi yönünde talimat verdi.

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Son dakika... GİRESUN BAKAN SOYLU SEL BÖLGESİNDE

Kaynak: DHA

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