Son dakika! GİRESUN BAKAN SOYLU KAPALI 118 KÖY YOLUNDAN 109'U AÇILDI
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Son dakika! GİRESUN BAKAN SOYLU KAPALI 118 KÖY YOLUNDAN 109'U AÇILDI

Bir son dakika haberine göre Giresun'da selin izleri siliniyor (3)İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da selin vurduğu Dereli ilçesinde incelemelerine devam ediyor.

27.08.2020 14:00 | Son Güncelleme: 27.08.2020 14:08

Giresun'da selin izleri siliniyor (3)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da selin vurduğu Dereli ilçesinde incelemelerine devam ediyor. Selin vurduğu tüm köylere ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Bakan Soylu, 'Şu ana kadar 12 bağımsız bölüm yıkıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesinde yapılan tespit ve değerlendirmelerle birlikte yıkımlar devam ediyor. Esas amaç, dere yatağını biraz daha genişletmek ve daha rahat akmasını sağlayabilmektir. Bu tip yoğun yağışlarda böyle bir manzarayla tekrar karşı karşıya kalmamak için çalışmalar sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarımız da devam ediyor. Yaklaşık 917 personelimiz, 6 kadavra köpeğimiz, helikopterlerimiz, jandarma insanlı keşif uçaklarımız, sahil güvenlik botlarımız her yerde arama çalışmalarına devam ediyor. Şu an 2'si jandarma personeli olmak üzere 7 vatandaşımızı arama çalışmaları sürüyor. 8 vatandaşımızı kaybettik. İyileştirme çalışmaları da sürüyor. Rüsubatın yüzde 90'ı temizlendi. Cumartesi sabahı çalışmaları bir noktaya taşırız diye düşünüyorum. Bir yandan hasar tespiti bir yandan da zarar tespiti yapılıyor. Dün akşam itibariyle Espiye, Güce, Doğankent, Dereli ve diğer ilçelerimiz için özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan 2 milyon 500 bin geldi. 3 bin ile 5 bin lira arası bir miktarı ailelere dağıtıyoruz. Dereli ve Doğankent'te şimdilik 200 esnaf tespit edildi. Bunlara da hasarları nispetinde bugün öğlenden sonra ödemeler yapılacak. Şu ana kadar 150'nin üzerinde hasarlı araç tespit edildi. Bunlarla ilgili de ciddi bir ödeme yapacağız. Bununla ilgili tam tespitler yapılıyor' dedi.

'AFETTEN EN ÇOK ESNAF VE YOLLAR ETKİLENDİ'

İlçede 4 eczanenin olduğunu belirten Bakan Soylu, 'Onlara da gereken yardım yapılacak. El birliğiyle bu meseleyi çözeceğiz. Şu an 5 milyon sadece hasar alan esnafa yardım yapılıyor. Bir taraftan evler yıkılıyor, vatandaşlara hem taşınma hem de kira yardımı yapılıyor. Burada büyük bir afetle karşı karşıla kalındı. Bu afetten en çok esnaf ve yollar etkilendi. Şu an karayollarının ağında kapalı olan bir yol yok. 118 köy yolundan 109'unun yolu açıldı. 9'u için de açılma çalışmaları devam ediyor. İl Özel İdaresi ağında olan yollarda çok büyük hasarlar var. Akkaya yolu tamamen kesilmiş durumda. Şu an 5 köye enerji verilmedi, onlara da saat 16.00'ya kadar enerji verilecek. Bazı yerlere kısmi olarak enerji veriliyor. Doğankent'in bir beldesinde, kısmen Dereli'de ve Güce'de su problemi var. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. İlk günkü hasara göre çok daha iyi bir noktadayız. 2 bin 900 personel ve 740 araç çalışıyor. Bu tür afetlerde böyle konulara girmem ama fitne fitneliğinden, fesat fesatlığından hiç vazgeçmiyor. Bir açık bulsam derdindeler. Muhalefetin de bir asaleti vardır. Buradaki süreci baltalamaya çalışıyorlar. Şeytan da böyle bir şey işte, adama sirayet edince teslim alıyor' ifadelerini kullandı.

DERELİ'DE HASARLI 15 BİNA YIKILDI

Giresun'un Dereli ilçesinde hasarlı binaların yıkımı sürüyor. İlçede 2'si kamu olmak üzeer 15 binanın yıkımı tamamlandı. Hasarlı binaların yıkımı sürecek. İlçede son olarak hasarlı Emniyet Müdürlüğü binasının yıkımı gerçekleştirildi.

DİYALİZ HASTASININ İMDANINA HELİKOPTER YETİŞTİ

Giresun'un Espiye ilçesinde heyelan nedeniyle yolu kapanan Yeniköy köyünde kalan diyaliz hastası Fatma Kaplan (58) için yakınları yardım çağrısında bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterle alınan Kaplan, diyaliz tedavisi için hastaneye ulaştırıldı.

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Son dakika! GİRESUN BAKAN SOYLU KAPALI 118 KÖY YOLUNDAN 109'U AÇILDI

Kaynak: DHA

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