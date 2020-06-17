Son Dakika: Girdikleri odunlukta doğum yapan tilkiler tavuk ve kedileri öldürdü
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Son Dakika: Girdikleri odunlukta doğum yapan tilkiler tavuk ve kedileri öldürdü

Son dakika haberi: Girdikleri odunlukta doğum yapan tilkiler tavuk ve kedileri öldürdü Tilkilerden kurtulamayan mahalleli çaresizce gitmelerini bekliyor Ersin Çalışkan: "İnsan gibi top oynadıklarını görmüşler" Bolu'nun Karacasu beldesinde bir odunlukta doğum yapan ve mahallede yaşayanların tavuklarla ve...

17.06.2020 13:14 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:23

Girdikleri odunlukta doğum yapan tilkiler tavuk ve kedileri öldürdü

Tilkilerden kurtulamayan mahalleli çaresizce gitmelerini bekliyor

Ersin Çalışkan: "İnsan gibi top oynadıklarını görmüşler"

BOLU - Bolu'nun Karacasu beldesinde bir odunlukta doğum yapan ve mahallede yaşayanların tavuklarla ve kedileri öldüren tilkiler paniğe neden oluyor.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Karacasu beldesi Küçükberk Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerinden işe giderken evlerinin çevresinde tilki gördü. Tilkinin mahalleden ayrılmadığını evlerin arasında bulunan odunluğa girip çıktığı fark eden vatandaşlar,odunluğa baktıklarında 2 yetişkin ve 3 yavru tilki olduğunu gördü. Vatandaşların dışarıda olduğu zamanlarda mahalleden ayrılan tilkiler gece ve sabah saatlerinde kümeslerden çıkarılan tavukları yemeye başladı. Sokaktaki yavru kedilerin de öldürüldüğünü gören vatandaşlar sık sık itfaiye ekiplerinden tilkilerin alınması için yardım istiyor. İhbarlar üzerine mahalleye gelen itfaiye ekipleri ise, tilkilerin bulamayınca tekrar geri dönüyor. Tavuklarını ve çocuklarını dışarı çıkaramayan vatandaşlar çaresizlik içinde tilkilerin mahalleden ayrılmalarını bekliyor.

"Ne yapacağımızı bilmiyoruz"

Tilkileri sabah işe giderken gördüğünü söyleyen Ersin Çalışkan, "3 tanesi yavru, 2 tanesi büyük. İnsanlar içeri girip çıkmaktan korkuyor. Çockuklarımız burada oynuyor. Onlar da çekiniyor. Akşamları çıkamıyoruz. Ben sabah 06.00'dan sonra gördüm. Top oynuyorlardı. İnsan gibi top oynuyorlarmış. Ben de duyunca şaşırdım. Yetkilileri aradık ama almaya gelen olmadı. Biz ne yapacağız bilmiyoruz. Tavukları parçalamışlar. 3-4 tane yavru kedi vardı, onları da parçalamışlar" dedi.

"Panik yaşıyoruz"

Tilkilerin tavuklarını yediğini belirten Semiha Acar, "Dün girmiş biz gidince kaçtı hemen. Ama görenler var tilkiyi. Ben görmedim ama görenler fotoğrafını çekmiş onu gördüm sadece. Endişeliyiz, tavukları içeriye aldık. Dışarıya çıkaramıyoruz. Bugün de kursa gitmiştim eşim tavukların sesini duymuş gitmiş. Ama bir tanesini öldürmüş. Şimdi kümesin içindeler. Panik yaşıyoruz. Tavuklara bakmaya çıkıyorum sürekli" şeklinde konuştu.

Son Dakika: Girdikleri odunlukta doğum yapan tilkiler tavuk ve kedileri öldürdü

Kaynak: İHA

Manşet

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