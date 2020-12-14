Son dakika! Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde yarın yemin edecek

Son dakika habere göre Gine'de 18 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Alpha Conde, yarın düzenlenecek törenle yemin ederek görevine başlayacak.

Gine'de 18 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Alpha Conde, yarın düzenlenecek törenle yemin ederek görevine başlayacak.

Başkent Konakri'de düzenlenecek yemin törenine, başta Afrika kıtasından olmak üzere 28 ülkeden cumhurbaşkanı ve bakan düzeyinde davetliler katılacak.

Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliğinden de yetkililerin hazır bulunacağı törene, Türkiye'den de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iştirak edecek.

Yemin töreninin ardından Conde, resmen görevine başlamış olacak.

Gine'de Anayasa Mahkemesi, 8 Kasım'da, Conde'nin yüzde 59,50 oy alarak resmen cumhurbaşkanı seçildiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan