Son Dakika | "Gezici bayramlık aracı" çocuklara bayram sevinci yaşatıyor

Son dakika gelişmesine göre Düzce Belediyesi, balon ve çiçeklerle süslediği "gezici bayramlık aracı" ile sokakları dolaşarak çocuklara bayramlık hediye ediyor.

Düzce Belediyesi, balon ve çiçeklerle süslediği "gezici bayramlık aracı" ile sokakları dolaşarak çocuklara bayramlık hediye ediyor.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma" nedeniyle alışveriş yapıp çocuklarına yeni kıyafet alamayan ailelere ulaşmak ve çocuklara bayram sevinci yaşatmak için bir minibüsü konfeksiyon mağazasına dönüştürdü.

Çiçek ve balonlarla süslenen "Gezici Bayramlık Aracı" ile kentin her köşesine ulaşan belediye personeli, çocukları bedenlerine göre giydiriyor.

Yeni kıyafet, ayakkabı ve çeşitli hediyelerini alan çocukların sevinci ise yüzlerine yansıyor.

"Bayram sevinci en çok çocuklara yakışıyor"

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, AA muhabirine, çocukların ve ailelerin mutluluklarına şahit oldukları için inanılmaz keyifli olduklarını dile getirdi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bir kısmı yardımseverlerden gelen hediyeleri nasıl değerlendireceklerini düşünürken "gezici bayramlık" projesini geliştirdiğini aktaran Gösterişli, ramazan boyunca özellikle salgın döneminde dükkanı kapanan küçük esnaf ile sokağa çıkamayan yaşlı ve çocuklara yönelik çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Her vatandaşın evine ulaşmaya çalıştıklarını vurgulayan Gösterişli, "Özellikle gıda ve nakdi yardımları bizzat elden yapıyoruz. Tabii tam kapanma kararıyla çocuklarımız bayram heyecanı olan yeni kıyafetlerine ulaşamadılar. Bayram çocuklar için çünkü. Çocuklar en çok bayramı bekler. Bizler hepimiz çocukluğumuzdan bunu biliriz. Dünyada ve ülkemizdeki bu salgın nedeniyle büyük sıkıntılar var ama milletçe kenetlenerek bu sıkıntıyı da aşacağımıza inanıyorum. Birlik ve beraberliğimizin devam etmesi lazım." diye konuştu.

Projenin halk tarafından çok sevildiğinin altını çizen Gösterişli, "Arabamıza kıyafetler doldurduk, çocuklarımıza ulaştırmak için çabalıyoruz. Sokak sokak dolaşıyoruz. Gezici bir bayramlık aracı oldu. Salgınla beraber farklı proje gelişmiş oldu. Allah'tan duamız kısa zamanda bu sıkıntıların geçmesi, nice bayramlara ulaşmak. Çocuklar gülerse toplum güler. Bayram sevinci en çok çocuklara yakışıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer