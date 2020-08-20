Son Dakika: Geyve'de muhtarlara koronavirüs ile mücadele eğitimi verildi Son dakika gündem haberi: Geyve İlçe Kaymakamlığı tarafından 73 mahalle muhtarına koronavirüs ile mücadele konusunda eğitim verildi.

Geyve İlçe Kaymakamlığı tarafından 73 mahalle muhtarına koronavirüs ile mücadele konusunda eğitim verildi. Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda muhtarlara, koronavirüsle mücadele kapsamında kurulan mahalle denetim ekiplerinin görevlerinin tebliğ edilmesi ve uygulamada aksaklığa mahal verilmemesi hususunda bilgilendirme yapıldı. Ayrıca toplantıda İlçe Sağlık Müdürü Dr. Merve Kahraman, muhtarlara salgınla mücadelede uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi. Toplantıya Kaymakam Mustafa Kutlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Ersoy, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Kütük, İlçe Tarım Müdürü Hüseyin Saban, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı. Kaynak: AA