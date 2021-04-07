Son dakika: Geyve'de bir kişi evinin önünde ölü bulundu
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Son dakika: Geyve'de bir kişi evinin önünde ölü bulundu

Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş - Haberler | Güncel
Son dakika: Geyve'de bir kişi evinin önünde ölü bulundu

Edinilen son dakika haberine göre Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir kişi, evinin önünde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir kişi, evinin önünde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Alifuat Paşa Mahallesi'nde ikamet eden ve Melekşesolak Mahallesi'ndeki evine giden Fehmi Sever'den (68) haber alamayan çocukları, köyde bulunan amcalarına telefonla durumu anlattı.

Bunun üzerine eve giden amca, av tüfeğiyle vurulan kardeşini kapı önünde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Sever'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sever'in cesedi, cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Geyve Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Fehmi Sever'in, tüfeğin kazara ateş alması sonucu sol kolunun altından vurularak öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş

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