Son Dakika | Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın; gökyüzü dumanla kaplandı (2)
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Son Dakika | Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın; gökyüzü dumanla kaplandı (2)

19.02.2021 20:01 | Son Güncelleme: 19.02.2021 20:05
Son Dakika | Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın; gökyüzü dumanla kaplandı (2)

Gelen son dakika haberlerine göre Menemen yolu üzerindeki Muradiye Orta Ölçekli Sanayii Bölgesi'nde bulunan, hurda atıkların geri dönüştürüldüğü fabrikada çıkan yangın, 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Menemen yolu üzerindeki Muradiye Orta Ölçekli Sanayii Bölgesi'nde bulunan, hurda atıkların geri dönüştürüldüğü fabrikada çıkan yangın, 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA


Son Dakika | Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın; gökyüzü dumanla kaplandı (2)
Son Dakika | Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın; gökyüzü dumanla kaplandı (2)
Son Dakika | Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın; gökyüzü dumanla kaplandı (2)
Son Dakika | Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın; gökyüzü dumanla kaplandı (2)
Son Dakika | Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın; gökyüzü dumanla kaplandı (2)
Son Dakika | Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın; gökyüzü dumanla kaplandı (2)
Son Dakika | Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın; gökyüzü dumanla kaplandı (2)
Son Dakika | Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın; gökyüzü dumanla kaplandı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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