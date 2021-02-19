Son dakika: Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın; gökyüzü dumanla kaplandı
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Son dakika: Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın; gökyüzü dumanla kaplandı

19.02.2021 19:39 | Son Güncelleme: 19.02.2021 19:43
Son dakika: Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın; gökyüzü dumanla kaplandı

Son dakika gündem haberi... MANİSA'da, bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

MANİSA'da, bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürerken, yükselen siyah duman, şehrin birçok yerinden görüldü.

Menemen Caddesi'nde, saat 18.30 sıralarında geri dönüşüm tesisinin bahçesindeki hurdaların bulunduğu alanda yangın çıktı. Alevler, geri dönüşüm malzemeleri içindeki yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. Alevlere ilk müdahaleyi geri dönüşüm tesisi çalışanları yaparken, itfaiyeye de ihbarda bulunuldu. Korku ve paniğe neden olan yangına gelen itfaiye ekipleri müdahale ederken, gökyüzüne yükselen simsiyah duman, şehrin birçok yerinden görüldü.


Son dakika: Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın; gökyüzü dumanla kaplandı
Son dakika: Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın; gökyüzü dumanla kaplandı
Son dakika: Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın; gökyüzü dumanla kaplandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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