Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın
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Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - Haberler | 3. Sayfa

Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için büyük çaba sarf ediyor Bursa'da bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için büyük çaba sarf ediyor

BURSA - Bursa'da bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Siyah dumanlar gök yüzünü kaplarken, itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.

Yangın, Mudanya ilçesinin Balabancık Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plastik, kağıt ve atık malzemelerinin bulunduğu geri dönüşüm fabrikasından bir anda alevler yükselmeye başladı. Alevlerle birlikte atıklardan çıkan kara dumanlar gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale etti. Rüzgarın da tesiriyle gök yüzünü kaplayan dumanlar kısa sürede geniş bir alana yayılırken, vatandaşlar panik yaşadı. Bursa'nın bir çok yerinden görünen yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışmaların sürdürüyor.

Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın
Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın
Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın
Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın
Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur

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