Son Dakika | Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın 3 saat sonunda kontrol altına alındı
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Son Dakika | Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın 3 saat sonunda kontrol altına alındı

Son dakika gelişmesine göre Adana'da 5 bin metrekarelik kağıt ve plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın 3 saat sonunda kontrol altına alındı.

Son Dakika | Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın 3 saat sonunda kontrol altına alındı
22.08.2020 06:46 | Son Güncelleme: 22.08.2020 06:53

Adana'da 5 bin metrekarelik kağıt ve plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın 3 saat sonunda kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 03.40 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Yenidam Mahallesi'nde bulunan kağıt ve plastik geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Alınan bilgiye göre, fabrikanın bekçisi bir anda, içerden alevlerin yükselmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Bölgeye çok sayıda takviye itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. İtfaiye erleri yangını tamamen söndürdükten sonra, fabrikanın neden yandığını yapılacak incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi. - ADANA

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Kaynak: İHA

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