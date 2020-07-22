Son Dakika: Geri dönüşüm deposunda korkutan yangın
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Son Dakika: Geri dönüşüm deposunda korkutan yangın

Son dakika haberi... Geri dönüşüm deposunda korkutan yangın Arnavutköy'de ormanın bitişiğindeki depoda korkutan yangın Arnavutköy'de bir geri dönüşüm fabrikasının ormanın bitişiğindeki açık deposunda yangın çıktı.

22.07.2020 03:36 | Son Güncelleme: 22.07.2020 03:43

Geri dönüşüm deposunda korkutan yangın

Arnavutköy'de ormanın bitişiğindeki depoda korkutan yangın

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir geri dönüşüm fabrikasının ormanın bitişiğindeki açık deposunda yangın çıktı. Yangın ormana sıçramasın diye itfaiye ekipleri seferber oldu.

Bugün saat 22.30 sıralarında Arnavutköy - Hacımaşlı yolu Domuzderesi mevkiinde bir geri dönüşüm fabrikasına ait açık depoda yangın çıktı. Ormanın bitişiğinde bulunan açık depoda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının ormana sıçramaması için seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınarak ormana sıçraması engellendi.

Türkiye çapında geri dönüşüme gönderilen malzemelerin yeniden işlenmesi, düzenlenmesi ve ham madde haline getirilmesi ile ilgili işlemler yapan fabrikanın Arnavutköy'de bulunan deposunda çıkan yangın o esnada yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edildi. Yangını fark eden vatandaşlar ve depo bekçisinin yangın tüpleriyle ilk müdahalesini yaptığı yangın itfaiye ekiplerinin büyük uğraşları sonucunda ormana sıçramadan zorlukla söndürülebildi.

"Korona virüsten sonra tam mutlu olmaya başlamıştık"

Geri dönüşüm fabrikasına ait deponun sahibi Nazmi Şar olayla alakalı, "Biz burada geri dönüşüm malzemelerini boyutlarına göre bir araya toparlayıp istifliyoruz ve daha sonra ihtiyacı olan ülkelere ihraç ediyoruz. Bizim aslında 2 alanımız var bir tanesi açık alan olarak burası birde karşıda kapalı olarak hizmet veren bir depomuz daha var. Yaklaşık 4 aydır korona virüs nedeniyle hiç ihracat yapamamıştık. Sürekli olarak ürünlerimizi burada stokladık ve beklettik. Yalıtım malzemesi ve ayakkabı terlik tabanı malzemesi olarak kullanılan geri dönüşüm malzemeleri bunlar. Biz bu ürünlerin çöpe gitmesini engelleyerek yeniden dönüştürüyoruz aslında. Ülkemize küçükte olsa bir döviz kazandırıyorduk. İşlerimiz tam yeni açılmışken bu üzücü haberi duyduk. Tam mutlu olmaya başlamıştık ki ben evde ihracat evraklarımı yeniden düzenlemeye başlarken gelen telefonla yıkıldım. Çok üzüldüm gerçekten çok fazla emek verdiğim, onlarca insanın emek verip tek tek ihracata hazır hale getirdiği bu ürünler bugün maalesef ki yandı. Kundaklama ihtimali olabileceğini düşünüyorum ben çünkü burada kendi kendine yanabilecek bir malzeme yok. Yaklaşık bu depodan 70 bin TL kadar zararımız oldu." Şeklinde konuştu.

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Son Dakika: Geri dönüşüm deposunda korkutan yangın

Kaynak: İHA

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