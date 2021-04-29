Son dakika: Gerede'de çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
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Son dakika: Gerede'de çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika: Gerede'de çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan yangında yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan yangında yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Yangında kollarında ve yüzünde yanıklar oluşan bir çalışan, sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine sevk edildi.

Yangın, iş yerinde hasara neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal

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