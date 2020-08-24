Son Dakika: Gercüş'te trafik kazası: 1 yaralı
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Son Dakika: Gercüş'te trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberine göre Batman'ın Gercüş ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, şarampole yuvarlandı.

Son Dakika: Gercüş'te trafik kazası: 1 yaralı
24.08.2020 14:18 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:26

Batman'ın Gercüş ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Gercüş ilçesine bağlı Kırkat Göleti mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet Emin Ekinci yönetimindeki 72 AAD 556 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı, - BATMAN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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