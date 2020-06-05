Son Dakika: Gercüş'te bir köy ikinci defa karantinaya alındı
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Son Dakika: Gercüş'te bir köy ikinci defa karantinaya alındı

Son dakika genel haberine göre Gercüş'te bir köy ikinci defa karantinaya alındı Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında ikinci defa karantinaya alındı.

05.06.2020 20:49 | Son Güncelleme: 05.06.2020 20:53

Gercüş'te bir köy ikinci defa karantinaya alındı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında ikinci defa karantinaya alındı.

Gercüş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşları bu salgından korumak için 5 Hazirandan itibaren Gönüllü köyünün 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "Köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirler alınmıştır" denildi.

Daha öncede karantinaya alınan köy, yaklaşık 1 önce normale dönmüştü. Yeniden vaka görülmesinin ardından köy ikinci defa karantinaya alındı.

Köye giriş çıkışlar yasaklanırken, vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Son Dakika: Gercüş'te bir köy ikinci defa karantinaya alındı

Kaynak: İHA

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