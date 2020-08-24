Son Dakika: Gercüş'te 10 ev, karantinaya alındı Son dakika gündem haberi... BATMAN'ın Gercüş ilçesinde 10 ev, koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde 10 ev, koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındı.

Gercüş ilçe merkezi ve bazı köylerde bulunan 10 evde, koronavirüs vakaları tespit edildi. Gercüş İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla vakaların tespit edildiği 10 ev, salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alındı. Evlere 14 gün boyunca giriş ve çıkışlar yasaklanırken, filyasyon ekipleri de test uygulamaya başladı.

Kaynak: DHA