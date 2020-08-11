Son dakika! Genleşme tankı imalatı fabrikasında yangın Gelen son dakika haberlerine göre Kırşehir'de, genleşme tankı imalatı yapan fabrikada yangın çıktı.

Kırşehir'de, genleşme tankı imalatı yapan fabrikada yangın çıktı. Çıkan yangında fabrikada çalışan 2 işçi dumandan etkilendi.

Organize sanayi bölgesinde genleşme tankı imalatı yapan fabrikada meydana gelen patlamalarda 50 tank zarar gördü. Patlama sonrasında çıkan yangına müdahale için itfaiye, 112 ve polis ekipleri seferber oldu.

Dumandan 2 işçinin etkilendiği yangında çalışmaları takip eden Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, "Herhangi bir can kaybı yok. Maddi hasar noktasında itfaiye ekiplerimiz soğutma çalışmalarını yaptı. Bizi sevindiren tarafı bir can kaybı olmaması"dedi.

Yangın anında dumandan hafif etkilenen Emre Şahin (30) ve Hacı Yatan (30) adlı işçiler, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA