Son dakika... Genevieve kasırgası "Kategori 4" seviyesine yükseltildi
Son dakika gündem haberi: MEKSİKO ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Meksika açıklarındaki Genevieve kasırgasının seviyesinin "Kategori 4"e yükseltildiğini açıkladı.
18.08.2020 16:43 | Son Güncelleme: 18.08.2020 17:17
MEKSİKO ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Meksika açıklarındaki Genevieve kasırgasının seviyesinin "Kategori 4"e yükseltildiğini açıkladı.
Merkezden yapılan açıklamada, taşıdığı rüzgarların hızı saatte 210 kilometre düzeyine ulaşan kasırganın, Meksika'ya bağlı Baja California Yarımadası'nın güney ucunun yaklaşık 630 kilometre güneydoğusunda olduğu belirtildi.
Açıklamada, kasırganın kuzeybatı yönünde ilerlediği kaydedildi.
Seviyesi "Kategori 4"e yükseltilen kasırga nedeniyle Baja California Yarımadası'nda çarşamba gecesi veya perşembe günü şiddetli rüzgarların etkili olması bekleniyor.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA