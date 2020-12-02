Son dakika... Genelkurmay Başkanı Güler: "Silahlı Kuvvetler için 'satılmıştır' ifadesi hiç hoş olmadı, çok yanlış. İnanıyorum ki hukuk gereğini yerine getirecek."

Son dakika haberine göre Genelkurmay Başkanı Güler: "Silahlı Kuvvetler için 'satılmıştır' ifadesi hiç hoş olmadı, çok yanlış. İnanıyorum ki hukuk gereğini yerine getirecek.