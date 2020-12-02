Son dakika... Genelkurmay Başkanı Güler: "Silahlı Kuvvetler için 'satılmıştır' ifadesi hiç hoş olmadı, çok yanlış. İnanıyorum ki hukuk gereğini yerine getirecek."
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Son dakika... Genelkurmay Başkanı Güler: "Silahlı Kuvvetler için 'satılmıştır' ifadesi hiç hoş olmadı, çok yanlış. İnanıyorum ki hukuk gereğini yerine getirecek."

02.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 02.12.2020 11:37
Son dakika... Genelkurmay Başkanı Güler:

Son dakika haberine göre Genelkurmay Başkanı Güler: "Silahlı Kuvvetler için 'satılmıştır' ifadesi hiç hoş olmadı, çok yanlış. İnanıyorum ki hukuk gereğini yerine getirecek.

Genelkurmay Başkanı Güler: "Silahlı Kuvvetler için 'satılmıştır' ifadesi hiç hoş olmadı, çok yanlış. İnanıyorum ki hukuk gereğini yerine getirecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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