Son dakika... Genelkurmay Başkanı Güler: "Silahlı Kuvvetler için 'satılmıştır' ifadesi hiç hoş olmadı, çok yanlış. İnanıyorum ki hukuk gereğini yerine getirecek."
02.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 02.12.2020 11:37
Son dakika haberine göre Genelkurmay Başkanı Güler: "Silahlı Kuvvetler için 'satılmıştır' ifadesi hiç hoş olmadı, çok yanlış. İnanıyorum ki hukuk gereğini yerine getirecek.
Genelkurmay Başkanı Güler: "Silahlı Kuvvetler için 'satılmıştır' ifadesi hiç hoş olmadı, çok yanlış. İnanıyorum ki hukuk gereğini yerine getirecek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer