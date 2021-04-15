Son dakika! Genelkurmay Başkanı Güler, NATO Askeri Komite Başkanı ile görüştü
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Son dakika! Genelkurmay Başkanı Güler, NATO Askeri Komite Başkanı ile görüştü

Son dakika! Genelkurmay Başkanı Güler, NATO Askeri Komite Başkanı ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberine göre GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile telefonda görüştü.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile telefonda görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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