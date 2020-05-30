Son dakika genel: Yeşilköy ve Hadımköy hastaneleri açılıyor
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Son dakika genel: Yeşilköy ve Hadımköy hastaneleri açılıyor

Son dakika haberine göre Yeşilköy ve Hadımköy hastaneleri açılıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın İstanbul'da iki hastane daha hizmete açılıyor.

30.05.2020 17:21 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:26

Yeşilköy ve Hadımköy hastaneleri açılıyor

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın İstanbul'da iki hastane daha hizmete açılıyor. Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılış töreni saat 14: 00'te, Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin açılışı ise saat 16: 00'da gerçekleştirilecek.

Salgın ve afetlerde kullanılmak üzere yapımına başlanan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ve restorasyonu tamamlanan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi hizmet vermeye başlıyor. Covid-19 salgını sürecinde önemli rol üstlenecek hastaneler aynı zamanda sağlık turizmi kapsamında yabancı hastalara da hizmet verecek. Toplam 125 bin metrekare alana kurulu Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, 75 bin metrekare kapalı alana sahip. Hastanenin 432'si yoğun bakım olmak üzere, gerektiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilecek toplam 1008 yatağı bulunuyor. 16 ameliyathane ile hizmet verecek hastanede ileri teknoloji tıbbi donanım kullanılacak.

Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi ise 23 dönüm arazi üzerine kurulu ve 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. 59'u yoğun bakım olmak üzere 101 yatak ile hizmet verecek. II. Abdülhamid döneminde yapılan tarihi bina Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla restore edilerek hizmete hazır hale getirildi. Cuma günü açılan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin yanı sıra Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ve Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesinin hizmete açılması, Covid-19 salgınında diğer hastanelerin normalleşme sürecini de hızlandıracak.

Son dakika genel: Yeşilköy ve Hadımköy hastaneleri açılıyor

Kaynak: İHA

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