Son dakika genel: Yağmur ve dolu yağışı etkili oldu
Son dakika haberleri... Yağmur ve dolu yağışı etkili oldu Artvin'de akşam saatlerine etkili olan yağmurla birlikte kısa süreli dolu yağışı gerçekleşti.
17.06.2020 00:36 | Son Güncelleme: 17.06.2020 01:21
Yağmur ve dolu yağışı etkili oldu
ARTVİN - Artvin'de akşam saatlerine etkili olan yağmurla birlikte kısa süreli dolu yağışı gerçekleşti. Gök gürültüsü ve şimşek çakması vatandaşların panik yaşamasına neden oldu.
Artvin kent merkezinde sağanak yağış yerini kısa süre sonra dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 5 dakika yağan dolu yağışı ile birlikte her yer beyaza büründü. Misket büyüklüğünde ki doluya hazırlıksız yakalananlar vatandaşlar, korunaklı bölgelere kaçarken, sürücüler ise araçlarını üzerine bez örtüler serdi.
Dolu yağışından tarım alanlarının zarar gördüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA